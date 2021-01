Genève : «Je n’ai pas pris de décision», affirme Steinmetz

Le Ministère public genevois reproche au magnat des mines franco israélien Beny Steinmetz d’avoir promis dès 2005, puis versé ou fait verser, des pots-de-vin à l’une des épouses de l’ancien président guinéen Lansana Conté.

Interrogé sur les relations et transactions douteuses entre Pentler, société qui était détenue par une filiale de BSGR gérée à Genève, et le groupe, l’homme d’affaires a assuré à plusieurs occasions pendant son audition n’avoir qu’un rôle de «conseiller» au sein de BSGR peu au fait des détails financiers.

«Je ne suis pas BSGR, je ne suis pas Pentler», a-t-il répondu laconiquement à la présidente du tribunal. «Moi je ne prends pas de décision, c’est BSGR», a-t-il insisté, assurant à plusieurs reprises ne pas avoir eu connaissance des transactions et multiples accords financiers mentionnés par la juge.

Au terme d'une instruction qui a duré six ans, le parquet genevois a retenu, en août 2019, les infractions de «corruption d'agents publics étrangers et de faux dans les titres dans le contexte de l'attribution de licences minières» en Guinée.