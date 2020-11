Madalen Mills«Je n’ai pas vraiment de maison»

À11 ans, elle a déjà plusieurs années de carrière derrière elle, et compte John Legend et Ricky Martin parmi ses fans. L’Américaine Madalen Mills chante, danse et joue la comédie depuis qu’elle sait parler.

Je devais avoir 7 ans quand maman m’a emmenée avec elle à un concert de Diana Ross, qui m’a vue danser dans le public et m’a demandé de monter sur scène. Ma mère écoute sa musique en permanence, alors j’ai commencé à chanter et danser et Diana Ross m’a prise dans ses bras puis m’a couverte de bisous pour me féliciter. Mes parents ont compris ce jour-là que j’avais le feu sacré (rires).