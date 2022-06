Suzane n’a plus peur de s'ouvrir aux gens

Je n’avais pas envie de me sentir bloquée dans un personnage. J’ai changé de coupe de cheveux, enfin je n’ai pas fait de folie non plus, j’ai juste enlevé la frange pour dégager mon visage. Et, j’ai laissé tomber ma combinaison bleue. Elle m’a bien aidée à mes débuts. Je me cachais en quelque sorte derrière ce costume. Aujourd’hui, j’ai grandi, j’ai évolué. La chenille devient gentiment un petit papillon. Je n’ai plus peur de me montrer, de m’ouvrir aux gens.