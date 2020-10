Adele amincie de retour à la TV : «Je n’ai pris avec moi que la moitié de moi-même»

Adele n’était plus apparue à la télévision depuis des lustres. Elle en a profité pour blaguer autour de sa récente perte de poids sur le plateau du «Saturday Night Live» samedi 24 octobre 2020.

La chanteuse britannique a fondu. Plusieurs médias affirment qu’elle aurait perdu près de 50 kilos. Dans tous les cas, Adele a fait preuve de son habituel humour au moment d’évoquer sa nouvelle silhouette sur le plateau du «Saturday Night Live» qu’elle animait samedi 24 octobre 2020. Il s’agissait de sa première apparition télévisuelle depuis des années. «Je sais que je suis très très différente par rapport à la dernière fois que vous m’avez vue. Mais vous savez à cause de toutes ces restrictions entourant les voyages à cause du Covid, j’ai dû voyager léger et je n’ai donc pris que la moitié de moi-même avec moi. Et voici la partie que j’ai choisie», a-t-elle blagué sous les applaudissements.