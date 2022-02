Procès du 13-Novembre : «Je n’ai tué personne», affirme Abdeslam

Mercredi, Salah Abdeslam, principal suspect des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, a déclaré à la barre n’avoir pas fait de victime.

«Je n’ai tué personne et je n’ai blessé personne», a affirmé mercredi Salah Abdeslam , le principal accusé du procès des attentats du 13-Novembre , au début de son premier interrogatoire sur le fond du dossier, cinq mois après l’ouverture de l’audience. «Même une égratignure, je ne l’ai pas faite», a ajouté le Français de 32 ans , dans une déclaration spontanée à la cour d’assises spéciale de Paris, avant que celle-ci n’entame son interrogatoire.

«Depuis le début de cette affaire, on n’a cessé de me calomnier», a également déploré le seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015, qui a de nouveau revendiqué son adhésion au groupe État islamique (EI).