Louis Tomlinson n’est pas du genre à se laisser abattre par les épreuves de la vie. Pourtant, le chanteur de 28 ans a vécu deux drames particulièrement traumatisants, ces dernières années. En 2016, sa mère, Johannah, est décédée des suites d’un cancer, et deux ans plus tard, sa petite soeur, Félicité, a été emportée par une overdose de drogues, à l’âge de 18 ans. Malgré la peine immense qu’il a ressentie pour la perte de ces deux êtres chers à ses yeux, l’artiste veut aller de l’avant et positiver.

Le Britannique avait sorti un single «Two of Us», en 2019, dédié à sa maman. «Je t’ai appelée il y a une minute. Tu n’imaginera jamais à quel point tu me manques depuis le jour où tu es partie», peut-on l’entendre chanter. Cependant, le jeune homme ne veut pas attirer la pitié. «J’aime pas que les gens soient désolés pour moi. C’est la dernière chose que je veux» confie-t-il au «Telegraph». L’artiste veut désormais se concentrer sur sa carrière en solo et sur l’enregistrement de son deuxième album. Quant à la rumeur d’une possible réunion du groupe One Direction, dont il est l’un des membres, Louis a déclaré: «J’adore One Direction. Je suis sûr que nous nous remettrons un jour ensemble.»