Ardon (VS) - «Je n’arrête pas de penser à mon petit «Philou»

Un fonds d’aides dans le canton de Vaud

La section vaudoise de la SPA vaudoise (SVPA) bénéficie d’un fond s financier. Celui-ci a été créé pour aider les propriétaires ne pouvant plus payer les frais vétérinaires de leur animal. On ne constate ainsi pas de hausse des abandons. En 2021, 400 demandes d’aides ont été enregistrées. Un record! « Celles-ci sont en hausse depuis l ’ apparition du Covid et émanent de plus en plus souvent de chômeurs » , précise Stéphane Crausaz de la SVPA.