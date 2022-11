Iggy Azalea a vendu son catalogue musical

Iggy Azalea : «Je n’aurai pas à travailler un jour de plus dans ma vie»

L’Australienne a publié son 3e album, «The End of an Era», en août 2021.

Sur Twitter, Iggy Azalea a indiqué qu’elle avait cédé son catalogue musical. «Je l’ai vendu à qui je voulais, pour un montant qui signifie que je n’aurai pas à travailler un jour de plus dans ma vie», a-t-elle écrit. La rappeuse australienne de 32 ans, qui avait annoncé arrêter la musique avant de faire volte-face , a ainsi confirmé une information qui tournait depuis quelques jours sur le réseau social, sans pour autant qu’on sache le nom de l’acheteur ni le montant que celui-ci a déboursé. Selon la Toile, il s’agirait de la société d’investissements Domain Capital qui aurait mis la main sur les droits des chansons de la rappeuse pour une somme à huit chiffres.

On rappellera que ces dernières années, Bruce Springsteen, David Guetta, Bob Dylan ou encore Sting ont vendu leur catalogue pour des fortunes. Chacun des artistes a gagné entre 100 millions et 500 millions de dollars. Nul ne doute qu’Iggy Azalea, nominée quatre fois aux Grammies, a dû demander un sacré pactole pour la vente de ses titres, dont font partie les tubes «Fancy» «Black Widow», «Work» ou encore «Team», qui cumulent plus de 2 milliards de vues sur YouTube.