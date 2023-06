Wim Snape: Le gamin du film Full Monty a bien grandi

1 / 2 Dans la série qui fait suite au film «The Full Monty», l’acteur anglais Wim Snape, alias Nathan, est devenu policier. IMAGO/Cover-Images Wim (à g.) avait 11 ans quand il a joué dans la célèbre comédie britannique. imago images/Everett Collection

«The Full Monty: La série», dont la première saison compte huit épisodes, sera diffusée dès le 14 juin 2023 sur Disney+. Wim Snape, 38 ans, qui jouait dans le film original «The Full Monty: Le grand jeu», récompensé aux BAFTA, fait partie du casting.

Comment vous présenter?

Dans le film de 1997, j’étais Nathan, le fils de Gaz, joué par Robert Carlyle. Je n’aurais jamais imaginé dans mes rêves les plus fous que l’on puisse nous retrouver 26 ans plus tard. Mais les scénaristes ont eu une excellente idée. À la fin des années 1990, l’histoire suivait des ouvriers au chômage dans la ville industrielle de Sheffield qui, pour gagner de l’argent, ont monté une troupe de stripteaseurs. On découvrira ce qu’ils sont devenus.

Vous aviez quel âge dans le film?

J’avais 11 ans. Le temps a bien passé pour moi comme pour mon personnage (rire). Nathan est devenu policier et c’est un père de famille qui essaie de tout maîtriser, dans son métier et dans sa vie privée avec un enfant handicapé. Notre série montre l’évolution de Gaz et sa bande dans cette ville où le système de santé, l’éducation et le chômage n’ont fait que se détériorer au fil des ans. C’est toujours plein d’humour et de tendresse, mais aussi de moments difficiles.

N’est-ce pas bizarre de reprendre ce rôle de vos débuts?

Bien sûr, mais je dois avouer que Nathan ne m’a jamais quitté. Que cela soit mes proches ou dans ma carrière, on m’a toujours vu comme le gamin de «The Full Monty». J’ai participé à de nombreuses séries anglaises comme «Emmerdale» ou «Holby City» ainsi que plusieurs films sans que cela change mon image du gosse dans cette étrange équipe de stripteaseurs. J’ai toujours assumé alors, je n’ai pas hésité une seconde quand on m’a proposé de jouer une version adulte de Nathan. Ce fut d’autant plus facile d’accepter la proposition quand on m’a indiqué que Robert Carlyle, Mark Addy ainsi que le reste de la bande étaient aussi de retour.

Est-ce que le policier que vous incarnez devient stripteaseur?

Il faudra regarder nos épisodes pour le savoir (Wim fait un clin d’œil).

Est-il exact que vous êtes devenu comédien par hasard?