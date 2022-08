Variole du singe en Suisse: «Je n’avais encore jamais eu de telles douleurs de ma vie»

L’épidémie de la variole du singe prend de l’ampleur. Le premier cas de la maladie a été signalé le 7 mai en Grande-Bretagne, et environ deux semaines plus tard, on comptait déjà des centaines de cas en dehors de l’Afrique. Le 18 août, les autorités sanitaires américaines CDC ont annoncé 39 434 cas confirmés dans le monde, dont 39 047 dans des régions où le virus n’était pas encore d’actualité. La Suisse est également touchée par l’épidémie: le premier cas dans notre pays a été déclaré le 21 mai 2022 dans le canton de Berne. Or, ce n’est que depuis le 20 juillet, soit deux mois plus tard, que l’OFSP a rendu obligatoire la déclaration des tests positifs à la variole du singe.