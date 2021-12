Brésil : «Je n’avais jamais eu de sapin de Noël chez moi»

En fouillant dans des monticules de déchets nauséabonds, un Brésilien de 12 ans a trouvé un trésor au milieu de la décharge sauvage qui pourrait changer sa vie.

Gabriel vit avec sa mère et ses deux grands frères dans une modeste maison en pisé à Pinheiro.

En fouillant dans des monticules de déchets nauséabonds, entre vautours et chiens errants, Gabriel Silva, jeune brésilien de 12 ans, a trouvé un trésor au milieu de la décharge sauvage: un petit arbre de Noël en plastique qui pourrait changer sa vie. À première vue, pas de quoi nourrir sa famille. Mais la scène immortalisée par un photographe collaborateur de l’AFP le 8 novembre a fait le tour du monde.

À quelques semaines des fêtes de fin d’année, l’image de cet adolescent noir maigrichon et torse nu, brandissant un sapin tout cabossé d’une trentaine de centimètres, a suscité un élan de solidarité. «Je n’avais jamais eu de sapin de Noël chez moi», confie le jeune garçon, qui rêve de devenir footballeur professionnel.

Gabriel vit avec sa mère et ses deux grands frères dans une modeste maison en pisé à Pinheiro, petite ville de campagne de l’Etat du Maranhao (nord-est). Sur le sol, pas de carrelage, juste de la terre battue marron foncé. De l’intérieur on aperçoit le ciel par l´espace ouvert entre le mur et le toit de chaume.