DJ Ronfa - «Je n’avais jamais imaginé faire 3,6 millions de vues»

Tous les derniers vendredis du mois, depuis le 24 février 2017, Cyrille Imbach, à la ville, partage sa passion du deejaying à travers un clip de 2 minutes 30 diffusé sur Facebook, Instagram et récemment YouTube. «J’essaie de proposer du contenu accessible à tous, avec des remixes de hits actuels ou sur des thèmes comme «Dragon Ball Z», tout en y intégrant une part de démonstratif spécifique aux compétitions», explique le champion suisse de 3style en 2018.

Les vidéos de DJ Ronfa rencontrent un succès monstre. «En cumulant l’audience, je comptabilise 3,6 millions de vues et des dizaines de milliers de likes. Je n’aurais jamais imaginé être un jour aussi suivi. C’est fou d’arriver à de tels chiffres sans montrer du fitness ni des grosses voitures», se marre l’artiste de 38 ans, qui précise qu’il lui faut en moyenne une trentaine d’heures de travail pour préparer un seul épisode de «LastFriday Routine».

Le vendredi 30 avril 2021, le Fribourgeois espère faire exploser encore un peu plus les compteurs avec la 50e vidéo de la série. «Elle sera plus longue que d’ordinaire et je ne serai pas seul. J’ai invité à marquer le coup avec moi ceux que je considère comme des icônes du deejaying», glisse-t-il sans donner de nom, indiquant juste qu’il y aura des DJ internationaux derrière les platines, dont un champion du monde.