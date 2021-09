Chris Martin était nerveux avant de rencontrer BTS

BTS et Coldplay se sont retrouvés à New York le 23 septembre 2021, veille de la sortie de leur titre.

S’il y a bien une collaboration que personne n’avait vu venir, c’est celle entre l’un des plus grands groupes de pop-rock avec le plus connu des boys bands de K-pop qui figurera dans le «Guinness Book 2022» avec 23 records. Même Chris Martin ne l’aurait jamais imaginée. Jusqu’au jour où, «il y a 18 mois, j’ai reçu un message qui m’annonçait que BTS désirait faire une chanson avec moi. Je ne comprenais pas comment cela pouvait être possible et, surtout, comment cela pouvait marcher», s’est souvenu le leader de Coldplay dans le webdoc «My Universe Documentary».