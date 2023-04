«Je n’avais jamais vu autant de rats à Genève.»

lecteur-reporter/20 minutes

«Ça fait quelques jours que j’aperçois des rats de temps en temps en bas de mon immeuble. Je les vois courir dans les buissons», raconte une habitante de la Servette. Mais mardi, à l’avenue Wendt, celle qui se rendait à son cours de sport est tombée nez à nez avec, non pas un ou deux rongeurs... «Il y en avait au moins dix! Je n’en avais jamais vus autant. J’ai vraiment été surprise. Je me suis arrêtée pour regarder. Ils étaient là à se balader, en plein jour. On entend souvent parler de ça à Paris, mais ici, en pleine ville, aussi proche des habitations, c’est pas possible.»