Lausanne

«Je n’avais jamais vu une voiture brûler comme ça»

Un véhicule a pris feu lundi soir, à Lausanne. L’incendie, dont les causes ne sont pas connues, n’a pas fait de blessé.

Antonio ne l’oubliera pas de sitôt. Alors qu’il était, lundi vers 19h, tranquillement en train de fumer une cigarette devant son bâtiment, à la rue de la Borde à Lausanne, il a vu une Peugeot 307 CC dégageant beaucoup de fumée s’arrêter juste devant lui. «Une dame était au volant et elle a pu sortir sans soucis. Je n’ai pas tout de suite vu les flammes, mais très rapidement, elles ont pris beaucoup d’ampleur», décrit-il. En l’espace de quelques minutes, policiers et pompiers étaient sur les lieux et l’incendie a pu être maîtrisé.