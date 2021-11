Une enseignante retrouvée morte dans sa voiture de location

Mexique : «Je n’avais pas encore trouvé les mots que ma fille pleurait déjà»

Une enseignante d’Atlanta en vacances a été retrouvée morte dans sa voiture à Mexico. Son petit ami a été arrêté. Ses élèves sont bouleversés.

Neuf jours plus tard, le cadavre de l’enseignante a été découvert dans le véhicule qu’elle avait loué. Le petit ami de la jeune femme, âgé de 28 ans, a été arrêté et mis en examen pour «disparition aggravée». Les charges retenues contre lui sont toutefois susceptibles de s’alourdir, écrit le Daily Beast. «Nous espérions tous qu’ils la retrouveraient et qu’elle rentrerait saine et sauve, mais ce n’est pas le cas», regrette Sloan Roach, porte-parole des écoles de la région d’Atlanta. La direction de l’établissement et les parents ont eu la lourde tâche d’annoncer la triste nouvelle aux élèves de la victime.