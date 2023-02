Kacey Mottet Klein dans le rôle d'un homme doux

Oui, bien sûr. Je n’avais pas l’habitude de jouer quelqu’un de doux, de gentil, d’aimable et de poli. Ça vient compléter ma palette de jeu et montrer aux gens que je ne suis pas toujours le méchant ou le mauvais garçon. C’est un rôle plus mature.

C’est un choix de mise en scène. On voit les choses au travers du regard de Germain et Samir reste en retrait. C’est aussi ce qui fait que le film est si fort en termes d’émotion.

Oui, ça aurait dû se faire en fin d’année 2022, mais mes projets cinématographiques font que je ne pourrai pas partir avant octobre 2023. Je vais repartir de zéro. Je ne dirais pas que ma carrière en France ne vaut rien aux yeux des Américains, mais c’est une nouvelle étape, un nouveau défi. J’ai aussi envie de me rapprocher de ma culture américaine (ndlr: le père de Kacey est américain, et l’acteur possède la nationalité américaine).

Je suis fier de ce que j’ai accompli. J’ai lutté contre vents et marées pour arriver où j’en suis. Grandir dans le monde du cinéma, c’est compliqué, notamment à l’adolescence. Me dire que ça fait 16 ans que je fais ce métier alors que je n’ai que 24 ans, c’est une fierté. Aujourd’hui, je suis plus serein, j’ai confiance en moi et j’ai appris à mieux gérer mes émotions et mon tempérament sur les plateaux de tournage.