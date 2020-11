Attentat à Vienne«Je n’avais pas mes lunettes, alors je ne voyais que des silhouettes noires»

À la suite de l’attentat terroriste qui a fait au moins quatre morts à Vienne, on en sait plus sur l’assaillant, présenté par les autorités autrichiennes comme un «sympathisant de l’EI». Originaire de Macédoine du Nord et aussi détenteur de la nationalité autrichienne, le jeune homme de 20 ans avait été condamné en avril 2019 pour avoir tenté de rejoindre la Syrie. Sa peine était de 22 mois de prison, mais il avait été libéré sous conditions début décembre.