Argovie - «Je n’avais plus le temps de m’occuper de mes bêtes»

Une scène épouvantable s’était présentée aux agents de la police argovienne, en février 2020, dans une ferme d’Oftringen (AG). Les policiers étaient tombés sur plusieurs animaux morts et en décomposition au sein de l’exploitation. Leur propriétaire, un Alémanique de 59 ans, a comparu ce mardi devant la justice argovienne pour maltraitances animales, rapporte « Blick ».

Appelé à la barre, le quinquagénaire a affirmé qu’il ne souhaitait pas s’étendre sur le sujet. «Bien sûr que j’ai commis des erreurs. Mais on ne peut pas tout surveiller 24 heures sur 24.» Il a néanmoins avoué ne pas avoir nettoyé son écurie pendant environ une année. «Je devais prendre soin de ma mère. J’étais dépassé par les événements.» A la question de savoir pourquoi il s’est rué sur les employés du service vétérinaire, un gourdin à la main, il a répondu: «Je n’avais pas le temps et étais occupé à vendre des poules. Et de toute manière, je n’ai pas de gourdin.»