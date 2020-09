Ouest américain : «Je ne bougerai pas»: ils refusent d’évacuer malgré les feux

Dans la réserve de Cold Springs Rancheria, en Californie, certains ont décidé de rester malgré les consignes des autorités face aux incendies.

«Je n’ai pas l’impression que le feu vient de ce côté. Je suis ici depuis toujours et je ne bougerai pas», assure James Hancock, 52 ans, qui a refusé de quitter sa réserve indienne malgré les violents incendies qui ravagent la zone depuis plusieurs jours.

Son épouse, Eleonore Davis, avait bien quitté les lieux avec leurs enfants et petits-enfants lorsque le terrible «Creek Fire» s’était approché en début de semaine. Mais elle s’est dépêchée de revenir, seule, dans la réserve avant que les secours ne bloquent la route qui monte dans les collines de la forêt nationale de Fresno, dans le centre de la Californie.

Le «Creek Fire» a déjà parcouru plus de 70’000 hectares et n’était contenu vendredi qu’à hauteur de 6%, mais il a jusqu’à présent épargné la réserve de Cold Springs Rancheria, où James Hancock vit depuis l’enfance.

Dans cette petite communauté, la vie semble être figée, avec pour seule activité celle d’une paire de chiens noirs qui errent sans but, éternuant parfois sous l’effet de l’épaisse et âcre fumée qui enveloppe les rues. La fumée est réellement la seule chose qui gêne James et Eleonore.