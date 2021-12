Argentine - «Je ne comprends pas comment j’ai pu ne pas mourir»

Dans cet enregistrement en anglais, le jeune homme donne son nom et demande aux sauveteurs de chercher celui de sa mère dans son téléphone. «Contactez-la sur WhatsApp ou FaceTime… S’il vous plaît contactez-la… Faites tout ce que vous pouvez», implore-t-il, visiblement très mal en point. La batterie du téléphone d’Eitan a fini par s’éteindre, et le touriste a passé plus de 24 heures à lutter pour survivre. «Quand ils m’ont retrouvé, j’étais à deux doigts de la mort par hypothermie», raconte l’Israélien sur Instagram.