SOS Méditerranée

«Je ne comprends pas qu’on trouve acceptable de laisser des gens mourir»

Les sauveteurs de SOS Méditerranée sont en quarantaine après avoir lancé pour la première fois l'état d'urgence sur leur bateau et pu débarquer 180 migrants après plusieurs jours sans réponse des autorités. De la frustration à la résolution, les sentiments se mêlent.

Rompu au sauvetage en mer depuis des années, il en veut aux gouvernements italien et maltais qui n'ont dans un premier temps pas donné suite à leurs nombreuses demandes de débarquement. «Ce manque d'empathie me dégoûte», dit-il.

Dès le 29 juin, devant cette impasse, des rescapés menacent de se jeter à l'eau. Trois jours plus tard, deux passent à l'acte et pourront être récupérés. Le lendemain, un autre rescapé tente de se suicider et le commandant doit déclarer l'état d'urgence, première depuis plusieurs années que l'ONG prend la mer, et demander l'évacuation médicale de plus de 40 personnes.