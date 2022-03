Anaïs Uldry ne réalise pas ce qui lui arrive

Anaïs Uldry a raflé vendredi 25 mars 2022 le Quartz du meilleur second rôle pour sa performance dans «La Mif», film de Fred Baillif qui se déroule dans un foyer d’adolescentes. Cela lors de la cérémonie des Prix du cinéma suisse, nos «César» locaux, qui s’est déroulée à Zurich. «Je ne comprends pas trop ce qui m’arrive», nous a confié la Genevoise de 20 ans, dimanche 27 mars 2022. Et de poursuivre: «J’ai galéré à trouver ma tenue car d’habitude je ne m’habille pas en robe! C’était la course mais j’ai trouvé. Le soir même, j’ai alterné entre talons pour les photos et chaussures plates!»