Belle-mère égorgée dans son sommeil : «Je ne dormais plus, je ne faisais que du ménage… j’ai pété les plombs»

Danièle C. est jugée dans le sud de la France pour avoir poignardé sa belle-mère sénile et tenté de tuer son mari atteint d’un syndrome de Korsakoff, dont elle assurait seule la charge.

Vingt-cinq ans de réclusion criminelle ont été requis, mercredi par la justice française contre Danièle C., une femme de 66 ans, pour le meurtre de sa belle-mère devenue sénile et la tentative d’homicide de son époux atteint de démence.

«Choix obstiné»

Paulette D., 85 ans, frappée d’une quarantaine de coups de couteau et égorgée dans son sommeil, et Marc D., 58 ans, sont aux yeux de l’accusation «les victimes expiatoires du choix obstiné de Danièle C. de s’occuper d’eux sans aucune aide extérieure qui lui a pourtant été proposée».