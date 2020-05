Etats-Unis

«Je ne dors pas la nuit à cause des morts du Coronavirus»

Le président américain a déclaré que personne ne s'inquiétait plus que lui de la crise du coronavirus qui frappe les Etats-Unis où les 70’000 décès ont été dépassés. Donald Trump est apparu démasqué lors d’une visite d’une fabrique de masques…

Interrogé peu après sur ABC News, il s'est montré encore plus explicite. Pense-t-il que «des vies seront perdues afin de rouvrir l'économie»? «Il est possible que cela arrive car nous ne serons pas confinés dans nos maisons», a-t-il répondu. Il a admis ne pas dormir la nuit en pensant aux morts du coronavirus. «Les personnes qui ont perdu un proche sont seules, je ne dors pas la nuit en y pensant, il n'y a personne qui l'ait pris plus mal que moi», a-t-il expliqué sur le plateau cité par Fox News. Aux familles qui ont perdu quelqu'un, je veux leur dire : «Je vous aime. Je veux dire que nous faisons tout ce que nous pouvons et que nous essayons de protéger les plus de 60 ans. Nous vous aimons, nous sommes avec vous, nous travaillons pour vous», a déclaré le président.