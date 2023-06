Laury Thilleman ne prône pas la chirurgie esthétique

«À l’époque, on m’a critiquée sur mon nez, sur mes dents. C’est une sacrée claque quand tu reçois plein de réflexions du genre: «C’est quoi ce nez?» «Elle a un sourire de cheval!» confie la Française de 31 ans dans «Télé-Loisirs». Heureusement pour elle, l’ex du chef Juan Arbelaez a fini par se protéger de la méchanceté des gens. «Maintenant je prends du recul… Je me sens bien mieux aujourd’hui!» assure Laury. Il n’y a donc pas de raison pour que l’ancienne reine de beauté ait un jour recours à la chirurgie esthétique. «Ce n’est pas ce que je prône, alors j’espère ne jamais y passer», dit-elle en pointant du doigt le fait que de plus en plus de jeunes se font opérer: «Surtout qu’on n’a pas le recul: à 40 ans, ça va donner quoi?»