Pilar Vega, une psychologue à voir au Montreux Jazz Festival

Oui! J’avais été voir un concert de Tatum Rush (ndlr: chanteur tessinois de pop) à Lausanne. J’étais au premier rang et j’avais chanté sur un de ses titres. Ce show avait été enregistré et Tatum y a entendu ma voix. Il m’a retrouvée via les réseaux sociaux et m’a proposé un duo (ndlr: «Slowdown» en 2019).