Granges-Paccot (FR) – «Je ne l’ai pas tuée, et je ne sais pas comment le faire comprendre»

«Je me revois prendre ma fille… Je l’ai vue par terre, étendue au pied de l’échelle du lit, je l’ai touchée sur les flancs­… J’ai tout de suite compris que c’était fini», sanglote Fabrice*, lors de la première journée du procès de son ex-compagne, Océane*, âgée de 27 ans.

Cette dernière est prévenue d’assassinat, subsidiairement de meurtre sur sa belle-fille, Mélanie*, un drame survenu la nuit du 10 au 11 novembre 2018 alors que son père en avait la garde pour le week-end. L’accusée, jugée cette semaine par le Tribunal de la Gruyère, exceptionnellement délocalisé à Granges-Paccot (FR), nie avoir tué la fillette de 2 ans et demi.

L’autopsie de la fillette – retrouvée morte dans sa chambre au domicile de son père à Vuadens (FR) – a mis en évidence de multiples traumatismes au niveau de la tête, du cou, du tronc et des membres; un œdème cérébral, une fracture à la base du crâne, ainsi que des signes d’étouffement. D’après l’enquête , le décès a été causé par une asphyxie mécanique; les lésions démontrent l’intervention d’un tiers.

Projets de vie divergents

L’enfant est souvent sujet de discorde dans ce couple de Fribourgeois et des tensions se font sentir à l’arrivée du week-end de garde de la petite, une semaine sur deux. D’après Fabrice, Océane avait des «réactions disproportionnées» envers Mélanie; elle s’agaçait facilement lorsque le père envoyait des images de sa fille à sa famille par textos ou lorsque la petite laissait traîner ses jouets.

«Je ne voulais pas endosser le rôle de belle-mère. Je n’avais que 22-23 ans à l’époque. Je n’étais que la copine du père et notre couple pouvait ne pas durer», déclare Océane, sûre d’elle. Les partenaires, qui ont une décennie de différence, ne semblaient en effet pas avoir les mêmes objectifs de vie. Mais l’ex-compagne de Fabrice, qui a pu répondre avec un certain aplomb lors de son audition, assure que Mélanie n’était pas un obstacle.

La jeune femme tient pourtant un carnet quotidien dans lequel elle note les choses importantes de la journée. Et le nom de la petite est systématiquement surligné en jaune; elle répertorie les dates de garde et les fois où la petite pleure plus que d’habitude.