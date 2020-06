il y a 1h

Paulina Gaitan

«Je ne laisse personne décider à ma place»

L’actrice Paulina Gaitan se retrouve complètement dans le rôle qu’elle joue dans la série «El Presidente», sur Amazon Prime.

de Henry Arnaud, Los Angeles

La comédienne mexicaine Paulina Gaitan, 28 ans, est une femme de caractère. DR

Au Mexique, elle a une longue carrière avec de grands films comme «Sin Nombre». Mais c’est «Narcos», sur Netflix, qui a permis au monde entier de la découvrir. À 28 ans, Paulina Gaitan est maintenant dans «El Presidente», sur Amazon Prime, série satirique autour du scandale qui a touché la FIFA, en 2015. C’est depuis la ville de Mexico qu’elle a répondu à nos questions.

Pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, qui est Paulina Gaitan?

J’ai 28 ans et cela fait déjà 21 ans que je travaille dans le showbiz, dans mon pays. J’ai participé à énormément de films, mais aussi des telenovelas avant de tourner dans «Narcos». Sur le plan perso, je ne suis pas mariée et je n’ai pas d’enfants. On verra cela plus tard. Je vis à Mexico avec mon amoureux et c’est très bien comme ça.

En dehors des pays de langue espagnole, le grand public vous a découvert dans la série «Narcos». Quels en sont vos souvenirs?

D’excellents souvenirs car Tata, la jeune épouse du terrible Pablo Escobar, est un personnage que les téléspectateurs ont adoré. La femme du plus célèbre trafiquant de drogue est clairement le rôle qui m’a fait connaître. «Narcos» m’a ouvert les portes du monde. D’ailleurs il n’est pas rare aujourd’hui encore que des touristes étrangers en visite à Mexico m’arrêtent dans la rue parce qu’ils m'ont reconnue grâce cette série. La force des nouvelles plateformes comme Netflix et Amazon Prime est que des films et séries peuvent être découverts dans plus de 100 pays simultanément.

Votre série «El Presidente» est-elle une histoire vraie?

Disons qu’elle s’inspire de la réalité en prenant quelques libertés pour donner un aspect comique à cette satire. Le scandale financier de la FIFA, en 2015, a eu des répercussions dans le monde du foot partout. Mais peu de gens connaissent l’histoire vraie de Sergio Jadue, venu d’un petit club de foot chilien et qui a fait trembler tout ce puissant système. J’incarne Nené, une femme qui aime le pouvoir et qui est prête à tout pour voir son homme réussir. Elle est dévouée à son époux, mais c’est souvent elle qui influence Sergio dans ses choix.

Est-ce que vous lui ressemblez?

La réponse est oui. Je ne laisse personne décider à ma place et je trouve important d’être une femme indépendante et forte même si cela n'empêche pas de s’occuper de son homme et de sa famille.

Une grande partie de l’action de «El Présidente» se déroule en Suisse au siège de la FIFA. Êtes-vous venue dans notre pays pour ce tournage?

Malheureusement non. Nous avons tourné entre le Chili, l'Argentine et Miami. On a trouvé des lieux pour faire semblant d’être en Suisse à Santiago. C’est là-bas que nous avons tourné toutes les scènes qui sont censées se dérouler à Zurich. Je ne pense pas que la FIFA nous aurait autorisés à tourner dans son bâtiment étant donné notre histoire (rires). Je n’ai jamais été en Suisse, mais je rêve de découvrir la région de Genève et les Alpes suisses. C’est quelque chose qui m'a toujours attirée, mais mes tournages m’ont emmenée ailleurs pour le moment. Après ce confinement, quand on pourra voyager de nouveau librement, il y a plusieurs endroits dans le monde où je veux m’assurer d’aller en touriste, dont la Suisse. Cette quarantaine m’a appris une chose: ne jamais remettre au lendemain car tout peut arriver.

Quel est le genre de script qui vous attire?