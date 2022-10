Waly Dia fait rire ceux qui luttent

Passé par «On n’demande qu’à en rire» et le «Jamel Comedy Club», Waly Dia est aussi à l’aise sur scène qu’à la télévision et au cinéma. Le Français de 33 ans est actuellement en tournée avec son troisième one-man-show avec lequel il espère pouvoir «réveiller une fibre collective» qui pourrait permettre de changer la société.

Que présentez-vous dans «Ensemble ou rien»?

L’idée, c’est d’essayer d’appuyer sur tous nos points de divergence, de perception et de trouver du commun là-dedans. On a besoin d'atteindre une espèce de masse critique pour que les choses changent. Chacun a des souffrances et il faut s’unir. Si on ne le fait pas, il ne se passera rien.

Vous pensez pouvoir influencer les gens ou les responsables politiques?

Pas une influence, non. Je permets une connexion entre les gens pour qu’ils réalisent que d’autres partagent les idées qu’ils ruminent seuls chez eux. Ça fédère et ça rassure. Je ne lutte pas, je fais rire ceux qui luttent. De là à influencer des politiciens, je ne pense pas. Si des manifestations dans lesquelles des personnes leur ont crié qu’elles avaient faim n’ont pas suffi, ce n’est pas moi avec mes blagues qui vais pouvoir faire quoi que ce soit.

Parlez-vous de vous sur scène?

Un tout petit peu au travers de ma fille (ndlr: née en 2016) puisque c’est elle qui va subir les conséquences de ce qu’on fait maintenant. Je suis convaincu qu’on grandit par l’exemple et par la représentation et je sais que je suis loin d’être un exemple parfait pour ma fille, donc j’en cherche. C’est mon fil rouge.

Vous n’abordez pas des sujets très légers dans le spectacle. Comment fait-on pour faire rire des gens avec des sujets sérieux, voire graves?

Il ne faut pas prendre le public pour une petite chose fragile qui ne supporte rien et qui s’énerve ou pleure à la moindre chose. Les gens qui viennent me voir ont fait un choix, ça fait un moment qu’ils savent que je traite de ces sujets-là. Il n’y a pas de surprise. Dans le spectacle, je parle de la concurrence entre la Shoah, l’esclavage, le génocide arménien. Il y a des gens qui ont des proches qui sont passés par ça ou qui luttent contre des douleurs fantômes transmises de génération en génération et qui rient de ces vannes. Ce n’est pas moi, petit humain, qui peux salir une mémoire bien plus grande que moi. La question, c’est de savoir ce qu’on en fait.

Qu’est-ce qui vous fait rire?

Le rire c’est une soupape et des fois je me demande si je ne me force pas à rire pour ne pas devenir un psychopathe. Je ris du dramatique, sinon ça me touche trop. Vu que je décortique l'actualité tous les jours et tout le temps, il faut que je prenne du recul. Plus c’est grave, plus c’est gros, plus ça me fait rire.

Et qu’est-ce qui vous fait pleurer?

(Il réfléchit longuement) Des trucs à la con qui concernent ma fille. Elle m’a rendu plus sensible à elle. Mais pas la situation du monde. Ce n’est pas que ça ne me touche pas, mais je crois que je suis arrivé à un stade auquel j’ai compris que j’avais une responsabilité dans plein de choses, mais qu’il y avait des trucs qui me dépassaient. Je peux les dénoncer à ma manière, mais le sort du monde ne me fait pas pleurer, parce que je commence à comprendre pourquoi on en est là. Il n’y a pas de personnes défavorisées, elles sont exploitées. Il n’y a pas de personnes qui souffrent de malnutrition, ce sont des personnes qu’on ne veut pas nourrir. Ce n’est pas triste, c’est malsain.