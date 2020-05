Naomi Campbell

«Je ne mange qu'une seule fois par jour»

Le top model Naomi Campbell suit un rythme alimentaire qui lui permet de rester mince, sans avoir l'impression de se priver.

La Britannique admet toutefois se lâcher le dimanche. «Je me prépare des desserts, des cakes et des puddings», avoue-t-elle. Naomi s'abstient d'utiliser des produits laitiers et du gluten dans sa cuisine. Il est aussi arrivé qu'elle jeûne pendant quelques jours avant un défilé de mode, mais le mannequin écoute son corps avant tout. «Je mange quand j'en ai envie et je ne meurs pas de faim. Si je veux faire une journée sans manger, je le fais et je bois juste de l'eau ou du jus fruit. Cela dépend de ce que je ressens. Ce n'est jamais planifié. Cela peut durer un jour ou deux dans la semaine.»