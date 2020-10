Un autre son de cloche«Je ne manie pas la peur pour effrayer les gens»

Alors que la France est touchée de plein fouet par la deuxième vague de coronavirus et qu’elle va subir un nouveau confinement, Didier Raoult, spécialiste des maladies infectieuses, est allé donner son point de vue à David Pujadas mardi soir, lors d’un entretien accordé à la chaîne d’information «LCI» .

«C’est vrai, point final»

Mardi soir, David Pujadas a bien tenté de lui faire dire qu’il s’était trompé, mais le médecin marseillais n’est pas revenu sur ses positions. «Tout ce que je vous ai dit, je l’ai publié et c’est vrai. Point final.» Le professeur Raoult est opposé aux politiques prises en France. «Je ne manie pas la peur pour effrayer les gens. Je pense que ce pays vit une erreur dramatique qui est la dramatisation perpétuelle. À la fin, qu’est-ce qu’on va suggérer? On reste enfermé chez soi toute sa vie parce qu’il y a des virus dehors? Vous êtes tous fous!»

Auditionné par la Commission d’enquête du Sénat le 14 septembre dernier, le scientifique avait déclaré: «La situation ne m’inquiète pas, le virus a muté en des formes moins graves.» Le journaliste de «LCI» l’a ensuite confronté aux chiffres de la courbe ascendante du nombre de contaminations de Covid-19 en France, qui est passée de 10’000 cas début septembre à plus de 50’000 cas dimanche dernier. «Il n’y a pas d’explosion exponentielle. Il y a une augmentation exponentielle des cas, a-t-il précisé. Il n’y a pas une explosion exponentielle des hospitalisations en réanimation, ni à l’hôpital. Ce n’est pas vrai.»

«Je ne suis pas Nostradamus»

Selon lui, il n’était pas possible de prévoir l’arrivée de cette nouvelle vague. Il explique que le virus qui a frappé l’Europe occidentale en mars avait disparu, pour des raisons encore inexplicables. Cet été, il a muté en une forme beaucoup moins dangereuse, ce qui explique le peu de décès durant cette période. «On vient de sortir une publication en ligne sur toute la saison juillet-août au cours de laquelle la gravité est infiniment plus faible que celle que nous avions vue avant.» Il n’était donc pas possible de savoir que le virus allait muter: «Je ne suis pas Nostradamus.»