Simon ne s'attendait pas à gagner Prodiges

Il croyait en ses chances et il avait raison! Simon, habitant de Saint-Julien-en-Genevois (F), est le vainqueur de la dernière saison en date de l’émission «Prodiges». L’adolescent a reçu son prix jeudi 30 décembre 2021 et s’il est évidemment très heureux, il a encore un peu de mal à réaliser.

C’est quand même quelque chose de spécial. Je ne m’y attendais pas du tout, d’autant plus qu’un clarinett iste avait déjà gagné e n 2016 . C’est beaucoup de fierté. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu, notamment mon professeur Gérard Schlotz et mes anciens professeurs, comme Nathalie Crouzet, qui m’ont transmis leur passion. C’est fou d’en arriver là aujourd’hui. C’est beaucoup de bonheur, mais je pense que je ne réalise pas encore.

Beaucoup de choses sont remontées. Je pense que ma réaction a bien montré que j'étais vraiment très surpris. Je m’attendais presque plus à ce que ce soit Anjali ou Maeline qui gagne. C’est un sentiment indescriptible.

Je pense que «Prodiges» renforce notre passion à tous pour la musique. M aintenant , je suis sûr et certain que je veux faire ça plus tard. J’ai fait d e très belles rencontres . C’est v raiment une expérience formidable que je souhaite à tout le monde.