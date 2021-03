Elliot Page : «Je ne me suis jamais reconnu»

Avant sa réassignation de genre, l’acteur trans Elliot Page a failli arrêter sa carrière tellement il était en désaccord avec son identité féminine.

«Je ne me suis jamais reconnu. Pendant longtemps, je ne pouvais même pas me regarder en photo.» Elliot Page s’est confié à cœur ouvert dans une interview accordée au «Times». L’acteur, qui a fait son coming out trans en 2020, est revenu sur sa jeunesse difficile à cause de son trouble de l’identité. «Je me sentais comme un garçon. Je voulais être un garçon. Je demandais à ma mère si je pouvais en être un jour», confie le Canadien. Ravi d’avoir eu l’autorisation de porter les cheveux courts à l’âge de 9 ans, son bonheur a été de courte durée quand il a décroché un rôle de petite fille dans le film «Pit Pony», sorti en 1997. Il avait dû alors porter une perruque.