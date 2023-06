Lily-Rose Depp ne s'est jamais sentie manipulée dans The Idol

La fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, âgée de 24 ans, a fait sensation sur la Croisette lors du récent Festival de Cannes. Elle y présentait «The Idol» qui démarre sur HBO le 4 juin 2023 et sur RTS 1 le lendemain. Cette série, qui suit la vie d’une jeune star en pleine crise, a été imaginée par The Weeknd et Sam Levinson, le créateur d’«Euphoria».

Comment réagissez-vous face à ceux qui critiquent l’ultrasexualité de votre personnage?

Jocelyn est une artiste qui a été élevée pour devenir une star. Cela se retrouve dans tous les aspects de sa vie, pas seulement dans sa carrière. Sa façon de s’habiller par exemple n’est pas anodine. Les moments de nudité sont aussi un moyen de dire quelque chose d’important sur l’état d’esprit de ce personnage. C’est capital de montrer cela à la caméra. Je ne me suis jamais sentie manipulée. J’ai été impliquée dans toutes les discussions sur ces séquences qui peuvent en choquer certains. C’était pour moi un privilège d’exprimer mes idées pour aller au bout de mon interprétation.

Le rôle de Jocelyn est-il inspiré par une star?

Sam Levinson ne s’est basé sur personne de connu pour écrire «The Idol». Pour créer ce rôle, nous avons discuté de plusieurs femmes qui ont été célèbres mondialement à un moment de leur carrière, comme Sharon Stone à l’époque de «Basic Instinct», mais aussi beaucoup d’autres femmes fortes et indépendantes.

Comme votre personnage, vous êtes jeune et célèbre. Le public pourrait penser que vous vous ressemblez.

C’est justement ce que je trouve intéressant dans ce parallèle avec la série. On pense tout savoir d’une célébrité, car elle est épiée, suivie et regardée constamment. Mais que sait-on vraiment de ce qui se passe dans sa tête? Et que fait cette personne quand elle est seule? Quels sont les effets d’une vie publique mouvementée sur son intimité? Ce sont des questions que le public ne se pose pas.

Comment gérez-vous la célébrité et la difficulté de savoir qui est sincère autour de vous?