Blake Abbie ne se trouve pas si sexy que ça

Blake Abbie : «Je ne me trouve pas si sexy que ça»

L’acteur de la série «L’Empire du bling: New York» Blake Abbie ne se considère pas comme un sex-symbol et a du mal à trouver l’amour.

Révélé dans la série «L’Empire du bling: New York», sur Netflix, Blake Abbie fait tourner toutes les têtes. Pourtant, l’acteur de 32 ans ne se voit pas comme un sex-symbol. «Pour être honnête, je ne me trouve pas si sexy que ça», confie-t-il à «Page Six». Actuellement célibataire, le Canadien d’origine asiatique se définit comme queer (ndlr: une personne dont l’orientation ou l’identité sexuelle ne correspond pas au modèle social hétéronormé.) Et il a du mal à trouver l’amour. «Il m’est difficile de trouver des personnes avec qui je peux avoir un lien fort et c’est vraiment important pour moi. Il me faut une connexion émotionnelle et intellectuelle», explique-t-il.