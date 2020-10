Cécilia Siharaj«Je ne mentirai jamais à ma fille»

Cécilia Siharaj a le cœur gros depuis quelques jours. Lundi 12 octobre 2020, la candidate de «Mamans & Célèbres», sur TFX, a exprimé sa tristesse sur Instagram en postant une photo d’elle avec sa fille, Sway, 1 an, qu’elle élève seule, après s’être séparée du père de la petite quand elle était encore enceinte. Dans son message, celle qui a participé à «Koh-Lanta Thaïlande», en 2016, a raconté qu’elle s’était sentie très mal quand, récemment, un enfant de 6 ans lui a posé «cette horrible question que peuvent redouter tous les parents solos: «Sway n’a pas de papa?» Cécilia savait que cette situation gênante provoquerait d’innombrables questions en elle. «Comment je vais réagir? Est-ce que je vais arriver à donner une réponse sans perturber cet enfant? Est-ce que je vais trouver les bons mots sans montrer ma peine et sans pleurer?» a-t-elle écrit.

Quant au père de sa petite, dont elle a été la compagne pendant cinq ans, la Française de 31 ans n’a plus de contact avec lui. En plus, celui-ci a récemment renié sa paternité. «Il n’a jamais cherché à prendre des nouvelles de sa fille. Même quand j’étais enceinte, confie-t-elle au site Purepeople. Je sais que si un jour, ma fille me pose des questions par rapport à son géniteur, évidemment, elle aura toutes les réponses. Je ne lui mentirai jamais, elle saura toute la vérité. Si elle souhaite prendre contact avec lui, je l’aiderai et je serai présente. J’aimerais la protéger de cet homme qui est finalement un étranger qu'elle ne connaît pas.» Touchés par le désarroi de la jeune maman, ses abonnés ont été nombreux à lui envoyer des messages de soutien.