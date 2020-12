Formule 1 : «Je ne pensais pas terminer ma carrière en F1 comme ça»

Romain Grosjean ne participera pas à la dernière course de la saison à Abu Dhabi. En 179 GP, le Genevois sera monté à dix reprises sur le podium.

«On a tout essayé, on a attendu un maximum mais, pour la suite de ma vie, pour ma main gauche, on doit faire attention», explique le pilote genevois dans une vidéo sur Instagram. C’est une décision difficile, je ne pensais pas terminer ma carrière en F1 comme ça, mais je pense que c’est pour le mieux.»

Juste après le départ de la course, la monoplace de Grosjean, qui avait quitté la piste à cause d’un accrochage, a été coupée en deux et a pris feu après s’être encastrée à 220 km/h dans une barrière de sécurité.

Outre des brûlures aux mains, les plus graves à la main gauche, l’ancien de Renault et de Lotus, qui achève sa cinquième saison chez Haas, a seulement souffert d’une entorse à la cheville gauche, grâce sans doute en grande partie à la protection du «halo».

«Je vais rentrer avec Marion (ndlr: son épouse) à la maison voir mes enfants et puis travailler sur le futur pour retrouver le plaisir de gagner des courses le plus vite possible et récupérer l’ensemble des fonctions de ma main gauche», a indiqué Romain Grosjean dans sa vidéo postée sur Instagram.