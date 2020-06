Polémique

Pour Trump, le livre de John Bolton est de la «pure fiction»

Interviewé par ABC avant la sortie d’un livre explosif, l’ex-conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale a étrillé le président américain. Pour ce dernier, les propos de cet ouvrage sont inventés de toutes pièces.

«Je n'ai vraiment pu identifier d'autre principe directeur que: qu'est-ce qui est bon pour la réélection de Donald Trump», a poursuivi celui qui fut conseiller à la sécurité nationale d'avril 2018 à septembre 2019. «Il était tellement concentré sur sa réélection, que les considérations de plus long terme étaient écartées."

«John Bolton s'est discrédité»

John Bolton, 71 ans, qui avait accompagné Donald Trump lors de son premier sommet historique avec le dirigeant nord-coréen, a affirmé que le président était alors plus concentré «sur la séance photo» avec Kim Jong Un, plutôt que sur les conséquences de cette rencontre en termes de diplomatie.

La parution de l'ouvrage de John Bolton, intitulé «The Room Where It Happened, A White House Memoir» (La pièce où cela s'est passé, mémoires de la Maison Blanche) et dont plusieurs extraits ont déjà filtré, est prévue mardi. Mais la Maison Blanche a engagé une action en justice en urgence pour tenter de la bloquer.