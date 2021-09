Anahy de retour dans The Voice, sur TF1

Anahy durant son audition à l’aveugle de «The Voice All Stars» Lionel Guericolas / TF1/ITV / Bureau233

La Suisse est très bien représentée dans «The Voice All Stars». Apèrs Gjon’s Tears, qui a choisi d’intégrer l’équipe de Zazie, les téléspectateurs de TF1 découvriront samedi 25 septembre 2021 les auditions à l’aveugle d’Antony Trice et d’Anahy. Quand elle a accepté de revenir dans le télécrochet, la jeune femme, active dans le domaine de la sécurité, n’avait pas vraiment réalisé ce que cela impliquait.

Ressentiez-vous du stress à l’idée de repasser une audition à l’aveugle?

Quand on m’a appelée, je ne m’en suis pas rendu compte. Mon cerveau s’est arrêté à « J e vais pouvoir retrouver les copains, la famille «The Voice». Je n’ai réalisé que le jour J que les coaches pouvaient ne pas se retourner. Et là, le stress est monté. Stresser sur le moment, c’est encore pire. Je me suis retrouvée un peu seule au monde quand j’ai réalisé ce que j’avais accepté.

Cette année, vous ne pourrez pas choisir Garou, puisqu’il n’est pas là

C’est vrai, mais la qualité des coaches de cette saison (ndlr: J e nifer, Zazie, Mika, Florent Pagny et Patrick Fiori) e st incroyable. Les cinq sont top et si plusieurs se retournent, je suis dans la merde (elle rit). Chacun a une carrière différente, un style musical différent, une expérience différente. Il faut y aller au feeling. C’est ce que j’avais fait en 2016.

Quels souvenirs gardez-vous de votre première expérience dans «The Voice»?

Ce ne sont que de bons souvenirs. Nous avons la chance, en tant que S u isses, de pouvoir participer à une émission pareille, de pouvoir accéder à une certaine visibilité et de montrer que nous sommes là et que nous savons faire les choses. Je ne m’attendais pas à aller jusqu’en demi-finale, que les gens votent pour moi. Le fait qu’on me redonne une chance, qu’on me permette de partager ce que je ressens, ce que j’aime et ce que je suis, il fa llait que je le fasse .

Pensez-vous que les coaches reconnaîtront votre voix?

Non, parc e que je m’amuse avec ma voix, j’ai proposé beaucoup de choses différentes dans «The Voice». J’aime mettre des touches de douceur, de vibrato, avoir une voix rocailleuse. J’utilise une grande palette et ma voix n’est pas toujours la même. S’ils se retournent, je pense que ma tête leur dira quelque chose, parce que je suis toujours un peu habillée de la même façon . Peut-être que Garou aurait été en capacité de me reconnaître s’il avait été là.

Pourriez-vous lâcher votre métier pour devenir chanteuse professionnelle?