Conseil communal de Lausanne: «Je ne peux pas garantir qu’il n’y a pas de racisme à la police»

Un graffiti portant l’inscription «Repose en paix Mike» et à côté, un homme portant l’uniforme de la police lausannoise, tout sourire et pouce levé... Cette photo qui aurait été partagée dans un groupe privé WhatsApp d’agents lausannois a fait réagir hier deux élus du Conseil communal. «Que pensez-vous du racisme institutionnel et systémique au sein de la police de Lausanne», a d’abord interrogé Sevgi Koyuncu, d’Ensemble à Gauche.