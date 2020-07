Russie

«Je ne peux pas porter plus longtemps l'uniforme»

L'arrestation d'un ex-flic révèle une grogne policière croissante dans le pays de Vladimir Poutine.

Un matin de mai, une unité des forces spéciales lance l'assaut contre un appartement de Moscou. Sa cible est un ex-flic populaire et dérangeant, devenu dénonciateur des dérives au sein de la police russe.

«Notre fille pense que des bandits sont venus et ont emmené son père», raconte à l'AFP son épouse Alexandra Vorontsova, évoquant l'opération commando et une perquisition jusque dans les jouets et les sous-vêtements de l'enfant de quatre ans.