Guerre en Ukraine : «Je ne peux pas rentrer chez moi»: les premiers réfugiés arrivent à Berlin

Des dizaines d’Ukrainiens fuyant la guerre ont déjà commencé à arriver en Allemagne. Le pays pourrait rapidement se retrouver en première ligne en matière d’accueil des réfugiés.

Les Ukrainiens s’enfuient en masse vers la Pologne, la Roumanie et l’Allemagne.

Svetlana a su qu’il était temps de quitter l’Ukraine lorsque le trafic aérien a été interrompu à l’aéroport situé près de sa maison de Kharkiv. «C’était une intuition. Quand les avions ont cessé de voler, on a su que quelque chose de grave était en train de commencer», explique-t-elle, en tenant dans ses bras son fils de 2 ans et demi, tout en attendant avec son compagnon son enregistrement dans un centre d’accueil de Berlin.

La famille fait partie des premières dizaines de réfugiés fuyant la guerre en Ukraine qui ont déjà commencé à arriver en Allemagne. Si, contrairement à la Pologne ou la Roumanie, la première économie européenne n’est pas encore en première ligne, elle pourrait le devenir assez vite. Berlin a promis de «fournir une aide massive» aux Ukrainiens fuyant les bombes et le pays a une réputation généreuse en matière d’asile.

La route de l’Ouest

Pour Svetlana et sa famille, c’est mardi que l’odyssée a débuté. Tous ont entassé quelques bagages dans leur «vieille voiture» et pris la route de l’Ouest. Moins de deux jours plus tard le président russe annonçait l’invasion de leur pays. «Dans l’ouest du pays, à Lviv, nous n’avons pas trouvé d’endroit pour dormir», raconte Svetlana. Ils ont donc continué à rouler, traversant d’abord la Pologne pour finalement arriver à Berlin vendredi.