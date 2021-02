Écosse : «Je ne peux pas vous aider, je suis crevé»

La poste britannique a ouvert une enquête interne après la diffusion d’une vidéo montrant un facteur refuser d’assister une septuagénaire qui venait de tomber devant chez elle, dans le froid.

«Je n’ai rien fait de mal. Je suis quelqu’un de bien. Je n’arrivais pas à croire qu’il soit parti et qu’il m’ait laissée sans demander l’aide de personne. Je suis encore sous le choc», confie Patricia au «Daily Mail». «J’ai crié pendant un moment et j’ai pleuré parce que j’étais en colère et frustrée. Je me sentais comme une moins que rien», ajoute-t-elle. La poste britannique a présenté ses excuses à Patricia et sa famille et annoncé l’ouverture d’une enquête interne. «Il est difficile de croire que quelqu’un puisse traiter un autre être humain de cette manière. Il l’a laissée là, elle aurait pu mourir», s’insurge la nièce de la septuagénaire.