Parade de Noël meurtrière: l'attitude héroïque d'un commerçant

Parade de Noël meurtrière : «Je ne pourrais même pas décrire ce bruit. C’était horrible»

En plein chaos après le passage d’une voiture bélier, un commerçant de Waukesha s’est comporté en héros. Témoignage.

Sans se poser de questions, Dan a déverrouillé la porte de son magasin et accueilli des dizaines d’habitants sous le choc. «Même si j’avais un peu peur, (…) j’ai commencé à attraper les gens en leur disant «Rentrez, rentrez, rentrez». J’ai rassemblé probablement 60 à 70 personnes dans le magasin», témoigne le commerçant. Le cauchemar était toutefois loin d’être fini: dans la rue, un policier s’est mis à crier «coups de feu!» «Là, c’est devenu encore plus chaotique», se souvient le quinquagénaire.

À l’intérieur du magasin de Dan, des parents terrifiés tentaient tant bien que mal de changer les idées de leurs enfants en leur montrant les disques. «Je pouvais voir la peur sur leur visage», décrit le disquaire. De retour à l’extérieur, Dan s’est retrouvé face à une dame âgée qui venait de tomber et de se taper la tête contre le béton. Constatant que la malheureuse n’arrivait pas à se lever, le quinquagénaire a fait fi du danger et s’est précipité au milieu de la rue. «Je l’ai amenée à l’intérieur et je l’ai mise sur une chaise jusqu’à ce que l’aide médicale arrive», témoigne-t-il.

Le vendeur a ensuite monté la garde devant la porte de son magasin, laissant entrer des passants paniqués. Après 45 minutes d’angoisse, la police avait pu sécuriser le périmètre et les gens ont pu sortir. S’il s’est comporté en héros ce jour-là, Dan ne peut s’empêcher de repenser à ces quelques secondes d’horreur. «Je ne pourrais même pas décrire ce bruit. C’était horrible. C’était juste ce «pof, pof, pof, pof», et les gens volaient dans les airs», décrit-il. La police de Waukesha confirme que des centaines de spectateurs se sont réfugiées dans les magasins de la rue, notamment celui de Dan.

Le bilan provisoire est de cinq morts – quatre femmes et un homme, de 52 à 81 ans – et 48 blessés. Parmi les blessés, 18 mineurs âgés de 3 à 16 ans ont été transportés à l’hôpital pour enfants de Milwaukee. Dix sont en soins intensifs et six sont dans un état critique. L’automobiliste impliqué dans ce drame va être inculpé de cinq homicides. «Selon nos informations, le suspect était impliqué dans une dispute conjugale quelques instants avant les faits» et «il n’y a aucune preuve qu’il s’agisse d’un acte terroriste», a précisé Daniel Thompson, le chef de la police de Waukesha.