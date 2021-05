Journée de la bonne action - «Je ne pouvais pas laisser ma sœur dans cette situation»

«Ce n’est presque pas normal quand elle n’est pas là»

La famille peut compter sur son énergie, sa bonne humeur et son apparente insouciance. Elle donne énormément d’elle-même, mais sans se prendre la tête. «Pour moi, une héroïne, c’est plutôt en bas lycra, ce n’est pas forcément moi en bas k ets, rigole- t- elle. Je suis la tata cool qui va leur filer des bonbons et du chocolat. Ma sœur est une grande cuisinière et pâtissière. Moi, je suis nulle, j’aime manger. Je suis la bricoleuse.» É milie rajoute: « M oi, je ne sais pas planter un clou! Et mon fils adore faire des bricolages avec sa tante. Mais pas des bricolages d’enfants. À la perceuse, visseuse et tout!» Les derniers en date: monter des chaises pour le bar de la cuisine et réparer la tondeuse. Des tâches dont s’occupait le défunt père et mari.