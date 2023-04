Canton de Berne: «Je ne pouvais pas laisser mourir ce renardeau dans mon jardin»

Du coup, le villageois a appelé les gardes-chasse locaux pour savoir ce qu’il fallait faire avec les petits, restés dans le terrier et privés désormais de leur maman. Ceux-ci ont assuré à Peterson Palombo que le père des renards s’occuperait d’eux. «Depuis la mort de la mère, j’entends le père appeler les renardeaux la nuit. Je suis rassuré de savoir que les petits sont bel et bien pris en charge», a-t-il confirmé.

«Je savais qu’il allait mourir si je ne faisais rien»

Toutefois, un des bébés s’est mis à trembler fortement et n’allait visiblement pas bien. «Il faisait froid et il pouvait à peine marcher», raconte l’homme. Même s’il sait qu’il ne faut jamais toucher des animaux sauvages, il a décidé de venir en aide au petit. «Je savais qu’il allait mourir si je ne faisais rien, et je ne pouvais pas laisser ce renardeau mourir comme ça dans mon jardin», a-t-il expliqué.

Peterson Palombo a donc enveloppé l’animal dans un linge et lui a donné un peu de lait. «J’ai ensuite passé une demi-heure à m’occuper de lui. Quand j’ai eu l’impression qu’il était suffisamment au chaud et qu’il pouvait survivre, je me suis à nouveau éloigné», a-t-il confié. Le renardeau a ensuite disparu entre les buissons et est retourné dans son terrier. Depuis, tout semble être rentré dans l’ordre et les trois petits ont été aperçus plusieurs fois en train de gambader dans le jardin.