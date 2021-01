Investiture de Joe Biden : «Je ne pouvais pas me résoudre à interrompre ce moment poignant»

Alors que le nouveau président prononçait son discours, un inconnu en uniforme s’est agenouillé en silence devant la tombe de son fils Beau, décédé en 2015.

«Les larmes aux yeux»

Cette scène l’a tellement touchée, qu’elle a préféré rester en retrait: «Cette image m’a mis les larmes aux yeux. Je ne pouvais pas me résoudre à interrompre ce moment poignant et solennel», raconte-t-elle sur Delaware Online .

À genoux, tête baissée

L’Américaine a pris quelques photos à distance avant de garer sa voiture un peu plus loin. «J’ai écouté la fin du discours de Biden et je suis revenue pour voir si l’homme était toujours là. Il y était. Et il était toujours à genoux, la tête baissée», écrit-elle.