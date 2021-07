Priya Ragu ne réalise pas encore bien ce qui lui arrive

WMG

Dire qu’elle a commencé sa carrière en trombe est un euphémisme. Avec seulement trois singles, Priya Ragu, née à St-Gall de parents sri lankais, a attiré l’attention de la BBC, de «NME» ou du «New York Times». Son «Good Love 2.0» fait partie de la BO du jeu «FIFA 21» et elle a signé avec une major. Sa musique est un subtil mélange de sonorités sri lankaises avec des touches r’n’b et soul.

C’est fou ce succès si rapide!

Oui, surtout pour une fille d’ici! C’est cool de représenter ma ville, mon pays et les minorités qui le composent. Je ne réalise pas encore bien, vu que depuis plus d’un an tout se fait en ligne. Je m’en rendrais certainement compte en tournée. Là, je me dirais: «C’est du sérieux!» (rires).

Comment arriver à ce stade?

J’ai commencé à sortir des titres en 2018 dont un a séduit «Rolling Stone» en Inde qui a écrit dessus. La BBC en Asie l’a joué avant que «Good Love 2.0» soit en rotation sur la BBC à Londres. À ce moment-là, vingt labels, mais aucun suisse, sont venus frapper à ma porte dont Warner avec qui j’ai signé en 2020.

Votre frère vous produit?

Oui et c’est un avantage. Ça rend tout plus facile quand on crée de la musique. J’ai confiance en lui, on parle le même langage. Et je n’ai pas besoin de lui payer des heures sup’ si je dépasse l’horaire en studio (rires).

Pourquoi mélanger musique de vos origines et r’n’b?