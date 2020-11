France : Affaire des «écoutes»: Sarkozy dénonce des «infamies»

L’ex-chef de l’Etat français s’est exprimé à la barre du tribunal correctionnel de Paris lors de la reprise de son procès pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire des «écoutes».

Nicolas Sarkozy encourt dix ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende pour corruption et trafic d'influence.

L’ancien président français Nicolas Sarkozy a vilipendé lundi des «infamies», qui le «poursuivent depuis six ans». Il s’exprimait à la reprise de son procès pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire des «écoutes».

«Je ne reconnais aucune de ces infamies avec lesquelles on me poursuit depuis six ans», a déclaré l’ex-chef de l’Etat, droit à la barre du tribunal correctionnel de Paris. Après un faux départ lundi dernier, le procès a repris en présence de l’ex-haut magistrat Gilbert Azibert, qui a échoué à obtenir le renvoi de l’audience pour raisons de santé.